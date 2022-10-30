Военный эксперт из США предложил сократить финансовую помощь Киеву

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Соединенные Штаты должны пересмотреть свою стратегию по Украине, в частности, сократить финансовую и военную помощь Киеву, считает эксперт в сфере обороны Харрисон Касс.

Так он прокомментировал рассматриваемый американским конгрессом законопроект о выделении Украине 50 миллиардов долларов. По мнению Касса, положительное решение по этому вопросу только затянет конфликт.

"Война на Украине понимается как невыигрышная для украинцев. <...> Таким образом, американцы, решив поддерживать Украину на неопределенный срок, навечно затягивают конфликт, в котором невозможно победить", – написал он в своей статье для издания 19Fortyfive.

Касс считает, что Штатам необходимо найти способы дипломатического урегулирования конфликта. В этой связи он предложил Вашингтону инициировать переговорный процесс, а не заниматься неограниченной помощью ВСУ.

Как сообщали ранее СМИ, закон о выделении Украине военной помощи на сумму до 50 миллиардов долларов американские конгрессмены намерены принять до конца года.

Ранее экс-сотрудник Белого дома Дуг Бэндоу выразил мнение, что власти США должны переложить финансовую нагрузку по спонсированию Киева на Европу, чтобы восстановить американскую экономику.

Страны Запада увеличили финансовую и военную помощь Украине после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Киев получит от США новый транш военной помощи на 275 млн долларов – СМИ

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