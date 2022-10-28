Штайнмайер назвал разрыв отношений России и Германии эпохальным

Фото: ТАСС/Bernd von Jutrczenka/dpa/picture-alliance

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что действия России на Украине привели к "эпохальному разрыву" отношений между РФ и ФРГ. Об этом пишет Reuters.

"Когда мы смотрим на сегодняшнюю Россию, старые мечты уходят. Наши страны сегодня противостоят друг другу", – сказал он.

По мнению Штайнмайера, Германия в настоящее время переживает не лучшие времена. Учитывая нынешнюю обстановку в мире, теперь никто не может гарантировать безопасность, добавил он. Немецкий политик обеспокоен угрозой разрастания конфликта до мирового уровня.

25 октября президент ФРГ прибыл на Украину с необъявленным визитом. Поездка стала для него первой с начала спецоперации РФ.

Позднее стало известно, что там политику подарили букет ирисов, намекнув на системы ПВО IRIS-T, которые Киев просит у Берлина.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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