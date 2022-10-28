Читатели Welt потребовали от СМИ не публиковать заявления Зеленского, оскорбившего РФ

Фото: president.gov.ua

Читатели немецкого издания Welt жестко отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского, сравнившего Россию с нацистским режимом, сообщает РИА Новости.

Многие стали советовать украинскому лидеру лучше изучить историю, а также попросили немецкие издания не публиковать его заявления.

"Как немецкие СМИ до сих пор распространяют его оскорбительные заявления? Вы потеряли всякое уважение. Этого парня нужно отменить", – написал один из читателей. Еще один пользователь назвал Зеленского самым известным нацистом современности.

"Этот идиот и его советники могут только требовать и оскорблять", "Новый Гитлер в очередной раз дал волю чувствам", "Зеленский – камень преткновения на мирных переговорах", – писали под статьей пользователи Сети.

Они призвали немецкие СМИ не освещать подобные заявления, а публиковать то, что реально интересно и актуально.

Накануне французская журналистка Кэролайн Галактерос поделилась мнением, что после лживых обещаний Зеленского встал вопрос не только его политического выживания, но и физического.

До этого бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что политическая карьера украинского лидера подходит к концу. По мнению Риттера, Зеленский будет вынужден либо покинуть Украину, либо погибнет от рук собственных граждан, которые перестали доверять ему.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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