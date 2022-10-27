Лживые обещания Зеленского могут стоить ему жизни – СМИ

Фото: president.gov.ua

После лживых обещаний президента Украины Владимира Зеленского встал вопрос не только его политического выживания, но физического. Об этом заявила журналистка Кэролайн Галактерос в статье для французского издания VA.

Она выразила мнение, что США хотят как можно скорее выйти из игры на Украине из-за того, что она приняла слишком опасный характер. Галактерос добавила, что Запад "заигрался в провокации против России".

"Зеленскому они хорошо удавались: он втянул страну в эту кровавую игру, которая приносит ему неплохие дивиденды, стучится ногами в двери НАТО и утверждает, что его армия якобы побеждает", – говорится в статье.

Автор подчеркнула, что к настоящему времени фигура Зеленского стала даже для антироссийских политиков в США чем-то обременяющим, "вроде чемодана без ручки".

Галактерос пояснила, что Киев сыграл свою роль в отделении России от Европы, поэтому Зеленским можно будет пожертвовать при появлении глобального компромисса на горизонте.

"Владимира Путина сейчас интересует только прямой диалог с Вашингтоном, поскольку он знает, что Европа находится под каблуком", – заключила автор.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, что жизни украинских граждан стали разменной монетой в большой американской игре. По его словам, украинцев кладут на алтарь будущего триумфа в политических баталиях за океаном. Медведев добавил, что жизнями платят за поставки американского оружия и за работу инструкторов и наемников.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!