В офисе президента Украины заявили, что в Кремле ненавидят Зеленского

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В Кремле ненавидят президента Украины Владимира Зеленского. Такое утверждение озвучил советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович в интервью журналисту Роману Цимбалюку, запись которого опубликована на YouTube-канале последнего.

"Разные сигналы из Москвы доносятся, в том числе что Зеленского ненавидят в Кремле щедрой, честной ненавистью без малейших полутонов. Понятно почему. Потому что они думали, что мальчик – артист, мы его сейчас быстро обломаем, но наломать не удалось ни на чем и никак", – сказал Арестович.

По его словам, украинский президент ведет себя очень жестко и, кроме того, самостоятельно формирует повестку Совета национальной безопасности и обороны страны.

Ранее Зеленский прилетел с рабочим визитом в США, где запланирована его встреча с главой Белого дома Джо Байденом, которая должна состояться 1 сентября.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, лидеры планируют провести переговоры с делегациями и беседу с глазу на глаз. В ходе диалога будут затронуты политическая и экономическая сферы, а также вопросы безопасности.

