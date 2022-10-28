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Дни президента Украины Владимира Зеленского как политика сочтены, ему следует задуматься о бегстве, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Парламентарий уверен, что в ближайшие месяцы в Киеве произойдет серьезное изменение соотношения политических сил.

"Преступный киевский режим уже не будет нужен своим западным хозяевам, и ему придется бежать с Украины, которую Зеленский и его продажная клика ввергли в хаос", – приводит слова Шеремета РИА Новости.

Накануне французская журналистка Кэролайн Галактерос поделилась мнением, что после лживых обещаний Зеленского встал вопрос не только его политического выживания, но физического.

До этого бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что политическая карьера украинского лидера подходит к концу. По мнению Риттера, Зеленский будет вынужден либо покинуть Украину, либо погибнет от рук собственных граждан, которые перестали доверять ему.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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