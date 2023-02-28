В Киеве прогремел взрыв

Фото: AP/ТАСС/Andrew Kravchenko

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о взрывах в городе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеграм-канал градоначальника.

"Пожар в отдельно стоящем здании в Голосеевском районе. На месте пожара раздаются взрывы", – заявил Кличко.

Мэр Киева добавил, что, по предварительной информации, на месте происшествия сдетонировали кислородные баллоны.

На место взрыва оперативно прибыли экстренные службы. Виталий Кличко сообщил об одном пострадавшем в результате инцидента.

15 февраля украинские СМИ сообщали, что над Киевом был замечен неизвестный воздушный объект, имеющий форму воздушного шара.

14 февраля представитель командования ВСУ Юрий Игнат заявил, что над территорией Украины появились воздушные шары. В частности, 12 февраля они были замечены над Днепропетровской областью. По мнению украинских военных, шары якобы были запущены с территории РФ.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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