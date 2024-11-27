Правнучка Чкалова уехала из России из-за дела о призывах к терроризму

Фото: youtube.com/Russian America for Democracy in Russia (Дарья Богданова признана в РФ иноагентом и внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Правнучка Героя Советского союза, летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова (признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) уехала из России после совершения преступления по делу о призывах к терроризму, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Ранее Измайловский суд Москвы арестовал Богданову заочно. В апреле этого года против нее было возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием СМИ либо интернета".

Ей грозит до семи лет заключения, она объявлена в розыск.

По информации СМИ, Богданова заявляла, что для завершения конфликта на Украине нужно ударить ядерным оружием по Москве. Она провела аналогию с ударом США по Хиросиме и Нагасаки.

Женщина призналась, что ее не волнуют последствия и сами жизни россиян, выразив готовность спонсировать это преступление.