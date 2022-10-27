В ЛНР отбили атаку боевиков "Кракена" в районе Сватово

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Иностранные наемники в составе националистического формирования "Кракен" совершили неудачную попытку прорвать оборону по трем направлениям в районе Сватово, сообщил полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев в эфире Первого канала.

Он подчеркнул, что противник понес большие потери. Киселев отметил, что "Кракен" – это криминальный батальон, который "занимается убийствами, грабежами, мародерством и насилием в отношении мирных граждан".

По его словам, первую группу направили на сватовское направление, чтобы они совершили прорыв в этой части, но у них все пошло не по плану. Вторая группа, которая состояла из наемников Восточной Европы, в частности из Румынии, Албании и Польши, пыталась вклиниться в оборону в районе Лозовой в 40 километрах от Сватова. Их накрыли огнем. Третью группу обнаружили передовые авианаводчики.

Киселев отметил, что ВСУ пытаются перекрыть наемниками нехватку личного состава.

Ранее замруководителя администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что системам ПВО удалось отразить удар ВСУ из реактивной системы залпового огня HIMARS по Херсону. По его словам, украинские боевики планировали атаковать гражданскую инфраструктуру города.

До этого в Херсонской области сформировали штаб территориальной обороны. Его возглавил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Российские войска отразили все попытки атак ВСУ в Херсонской области – МО

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