Стремоусов заявил о больших потерях ВСУ на херсонском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Замруководителя администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о больших потерях украинской армии под Херсоном. Об этом сообщает RT.

"Укронацисты несут большие потери в силе и технике", – заявил он, уточнив, что на линии разграничения все остается без изменения границ.

Ранее замруководителя администрации сообщил, что системам ПВО удалось отразить удар ВСУ из реактивной системы залпового огня HIMARS по Херсону. По словам Стремоусова, украинские боевики планировали атаковать гражданскую инфраструктуру города.

До этого в Херсонской области сформировали штаб территориальной обороны. Его возглавил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Российские войска отразили все попытки атак ВСУ в Херсонской области – МО

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