Мобильные общественные приемные Чернышова заработали в Москве

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Мобильные общественные приемные кандидата в мэры Москвы от партии ЛДПР Бориса Чернышова заработали в столице. Особое внимание в их работе будет уделено удобству жителей спальных районов.

Политик отметил, что нельзя заставлять жителей дальних районов ехать в центр столицы после рабочего дня или в выходной для получения помощи и встречи с кандидатом. Формат мобильных приемных поможет услышать проблемы, просьбы, мнение максимального количества людей, заключил он.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Кандидаты на должность мэра столицы от российских партий подали документы в Мосгоризбирком