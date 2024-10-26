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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис осудил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша из-за его поездки в Казань для участия в саммите БРИКС. Об этом пишет издание "Sputnik Литва".

Глава МИД призвал Гутерриша признать свою неправоту и взять ответственность за отказ поехать на украинский мирный саммит в Швейцарии. Ландсбергис также добавил, что Литва не станет отговаривать генсека ООН от ухода в отставку, если тот решит сложить полномочия.

Гутерриш прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС утром 23 октября. На Украине раскритиковали решение генсека ООН посетить саммит БРИКС, назвав выбор Гутерриша "неправильным" и "не способствующим делу мира", а также "подрывающим репутацию ООН".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мировое сообщество не забывает о задачах и принципах Устава ООН и о цели создания этой организации, несмотря на то, что некоторые ее представители выбрали "соблазны в Казани".

По данным СМИ, в Киеве отказали генсеку Гутерришу в визите на Украину после его участия в саммите БРИКС, поскольку тот якобы "оскорбил международное право" своей поездкой в Россию.