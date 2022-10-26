МО РФ сообщило об уничтожении до 125 военных ВСУ на николаево-криворожском направлении

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России уничтожили до 125 украинских военных при попытке атаки на николаево-криворожском направлении, рассказал официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На николаево-криворожском направлении противник силами до двух батальонных тактических групп предпринимал безуспешные попытки атаковать в направлениях населенных пунктов Ищенка, Брускинское, Пятихатки и Кошара Херсонской области", – рассказал он.

Конашенков отметил, что также российские военные поразили семь украинских боевых бронированных машин и 13 автомобилей.

Кроме того, за сутки российские средства противовоздушной обороны уничтожили 10 беспилотников ВСУ в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях, а также сбили 13 снарядов системы HIMARS в Херсонской области и ЛНР.

По словам Конашенкова, беспилотники были сбиты в районах населенных пунктов Егоровка, Зеленый Гай, Павловка, Никольское, Завитне Бажання, Кирилловка ДНР, Полтава ЛНР, Новая Тарасовка Харьковской области и Новая Каменка Херсонской области.

Он уточнил, что снаряды системы HIMARS были сбиты в нескольких населенных пунктах ЛНР.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли сокрушительный удар по подразделениям ВСУ, которые пытались прорваться в Кременную. В результате удалось подбить свыше 10 единиц техники, рассеять и уничтожить личный состав.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие нейтрализовали свыше 120 бойцов ВСУ. ВС РФ удалось поразить три танка, две машины пехоты боевого назначения, а также три пикапа и один автомобиль.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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