ВС РФ нанесли ВСУ сокрушительный удар в районе Кременной

Фото: министерство обороны РФ

Вооруженные силы России нанесли сокрушительный удар по подразделениям Украины, которые пытались прорваться в Кременную. Об этом рассказал полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев в эфире Первого канала.

По его словам, российские бойцы показали там пример героизма.

"По радиоперехвату, по тому, что взяли пленных… было выявлено, с какого направления будет идти этот масштабный прорыв. И, безусловно, наши подразделения были уже готовы к этому", – сказал Киселев.

Полковник полиции добавил, что в результате удалось подбить свыше 10 единиц техники, рассеять и уничтожить личный состав. Вместе с тем, уточнил Киселев, противник не оставит попыток прорвать оборону в этом направлении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие нейтрализовали свыше 120 бойцов ВСУ. ВС РФ удалось поразить три танка, две машины пехоты боевого назначения, а также три пикапа и один автомобиль.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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