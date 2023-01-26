В Госдуме объяснили отсутствие необходимости в смене статуса спецоперации

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Поставки вооружений Западом Киеву не говорят о необходимости смены статуса специальной военной операции. Об этом в беседе с РБК сообщил генерал-полковник, глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

"Сегодня нет необходимости в этом. Американцы поставляли афганцам. И что, мы считали, что мы находимся в состоянии войны с Соединенными Штатами? Нет", – сообщил Картаполов.

По словам генерал-полковника, продажи и поставки средств вооружения являются внутренним делом каждого государства.

Ранее об отсутствии планов по смене статуса СВО сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, на повестке дня в Кремле нет подобной темы.

Накануне Германия и США заявили о намерении поставить Украине бронированные машины. США поручились отправить Киеву 31 танк M1 Abrams, ФРГ – бронированные машины Leopard 2.

Помимо этого, в Германии сообщили об одобрении поставок танков Украине другими странами. В частности, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что страна не станет препятствовать процессу поставок бронированных машин со стороны Польши.



Кремль не рассматривает вопрос об изменении статуса спецоперации

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