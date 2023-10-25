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25 октября, 16:15

Политика

В парламенте Турции подписали законопроект о ратификации членства Швеции в НАТО – СМИ

Фото: 123RF/martinbertrand

Спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш подписал законопроект, который предусматривает ратификацию членства Стокгольма в Североатлантическом альянсе. Документ передали на рассмотрение комиссии, сообщает газета Aksam.

В обосновании сказано, что Финляндия и Швеция являются двумя ближайшими партнерами НАТО. Отмечается, что они всесторонне и многопланово сотрудничали с Альянсом перед подачей заявок. Также добавляется, что у этих двух стран есть возможности и потенциал в сфере безопасности и обороны.

Ранее в СМИ распространилось письмо генсека НАТО Йенса Столтенберга, которое он направил всем государствам, входящим в Альянс. В нем сообщается, что Швеция должна присоединиться к НАТО не позднее встречи глав МИД стран – членов Североатлантического альянса, которая запланирована на 28–29 ноября.

Представитель военно-политического блока подчеркнул, что Швеция выполнила со своей стороны все обязательства перед Турцией и готова войти в состав НАТО.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган направил на рассмотрение парламенту протокол о членстве Швеции в НАТО.

В июле Турция согласилась принять Швецию в Альянс как можно скорее. Столтенберг назвал это историческим днем.

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