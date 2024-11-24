Захарова прокомментировала заявления Киева о несуществующем "Орешнике"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что российской ракеты "Орешник" не существует.

Дипломат указала на то, что заявления советника идут вразрез со словами самого украинского президента Владимира Зеленского, который днем ранее сообщил о существовании "Орешника".

Представитель МИД также напомнила, как киевские власти на протяжении многих лет озвучивали тезисы о том, что не существует Крымского моста. Хотя затем те же лица заявляли о необходимости уничтожить мост.

"Может, для начала на Банковой определятся, существует ли "Южмаш"?" – написала Захарова в своем телеграм-канале.

"Орешник" был применен на Украине 21 ноября. Удар был нанесен по заводу "Южмаш" в Днепропетровске. Это стало ответом на дальнобойные удары по территории России, произведенные ракетами западного производства.

В Пентагоне оказались обеспокоены после запуска "Орешника", а канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал применение Россией ракеты средней дальности "пугающей эскалацией".

Путин отметил, что ракетная система "Орешник" не является средством массового поражения, это высокоточное гиперзвуковое оружие.