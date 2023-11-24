"Исламский джихад" заявил о планах вынудить Израиль обменять "всех на всех"

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Радикальная организация "Исламский джихад" планирует вынудить Израиль согласиться освободить всех находящихся в израильских тюрьмах палестинских заключенных в обмен на заложников, удерживаемых в секторе Газа. Об этом заявил ее генеральный секретарь Зияд ан-Наххаля.

"Позже мы вынудим противника (согласиться. – Прим.ред.) на крупную (сделку. – Прим.ред.) по обмену (заложников. – Прим.ред.), которая позволит гарантировать освобождение всех (палестинских. – Прим.ред.) заключенных по формуле "всех на всех", – цитирует его ТАСС.

Ранее представитель МИД Катара Маджида аль-Ансари заявил, что четырехдневное гуманитарное перемирие в секторе Газа начнется в пятницу, 24 ноября, в 08:00 по московскому времени. По его словам, первую партию израильских пленных из 13 человек передадут 24 ноября около 16:00 по местному времени. Представитель ведомства уточнил, что стороны передали списки тех, кто будет освобожден.

В общей сложности стороны намерены за четыре дня освободить из Газы 50 израильских пленных в обмен на полное прекращение огня, передачу гуманитарной помощи и 150 палестинских женщин и детей.

Также израильский посол в РФ Александр Бен Цви сказал, что обмен заложниками по соглашению между Израилем и ХАМАС состоится по формуле "три палестинских заключенных в обмен на одного заложника".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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