Зеленский надеется, что ООН поможет прекратить ракетные удары – политолог

Фото: телеграм-канал Zelenskiy/Official

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников заявил, что президент Украины Владимир Зеленский надеется, что ООН окажет разностороннее давление на Россию. Об этом сообщает телеканал "360".

Политолог также не исключил, что украинский лидер ждет введения новых, более жестких санкций со стороны США и ЕС.

"Задача Зеленского сейчас – добиться, чтобы обстрелы прекратились. Поэтому он будет создавать для этого политическую волну, создавать информационное поле", – рассказал Солонников.

По его словам, украинский лидер рассчитывает, что будет введен мораторий на ракетные удары во время визита экспертов ООН на энергообъекты Украины.

При этом Солонников отметил, что для России прекращение атак является рискованным шагом.

"Дело России – победить в специальной военной операции, а не создать о себе хорошее мнение для Соединенных Штатов и их союзников. Поэтому нужно прежде всего решать свои задачи, а уже потом договариваться", – подчеркнул он.

Политолог добавил, что Запад может помочь Киеву только тем, что пригласит украинцев к себе, чтобы пережить зиму.

Накануне украинские СМИ сообщили о перебоях с электроснабжением в Киеве, Харькове, Хмельницком, Николаеве, Львове и Запорожье. Уточнялось, что в Одесской и Днепропетровской областях работали системы ПВО.

Позже мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что после обстрела Киева город остался частично обесточен.

В четверг, 24 ноября, Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносили удары по Киеву. Причиной отключения Киева от электроснабжения, по мнению МО РФ, стали падения ракет ПВО Украины.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевские власти имеют все возможности для нормализации ситуации в стране, для этого им нужно выполнить условия Москвы.

Минобороны РФ прокомментировало ракетный удар по объектам военного управления Украины

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