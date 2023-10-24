Израиль приостановил репатриацию россиян до 27 октября

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Отдел репатриации посольства Израиля в Москве приостанавливает прием граждан РФ до 27 октября. Об этом сообщили ТАСС в посольстве Израиля в России.

"Дальнейшая информация будет опубликована на сайте посольства", – сказано в заявлении.

При этом консульский отдел работает без изменений, добавили в посольстве.

Ранее главный раввин России по версии Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в РФ Адольф Шаевич сообщил, что израильское посольство приостановило на неопределенный срок процедуру репатриации россиян. По его словам, об этом во время беседы с представителями иудейской общины сообщил посол страны.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 5 тысяч человек и еще 15,2 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Погибшими также числятся 20 граждан РФ, которые имели и гражданство Израиля. По данным армии Израиля, в Газе удерживается не менее 222 заложников.

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