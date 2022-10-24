Шольц и Фон дер Ляйен призвали создать "план Маршалла" для Украины

Фото: ТАСС/AP/Geert Vanden Wijngaert

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер ФРГ Олаф Шольц указали на важность создания для Украины "плана Маршалла", пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Речь идет ни больше ни меньше как о создании нового плана Маршалла XXI столетия", – уточнили политики.

Глава ЕК и немецкий канцлер также выступили с инициативой сформировать платформу для координации оказываемой государству помощи, чтобы деньги шли туда, где они нужны больше всего.

Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости реализовать на Украине аналог плана Маршалла, который был осуществлен в Европе после Второй мировой войны, еще в июне текущего года. Кроме того, она подчеркивала, что восстановление Украины является моральным долгом Европы.

В начале октября же стало известно, что ЕС намерен выделить 2 миллиарда евро финансовой помощи Украине. Сообщалось, что планируется также создать специальный фонд, который позволит Киеву при необходимости закупать у Европы оборудование, необходимое для ведения боев.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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