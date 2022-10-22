Шольц признал, что Россия не угрожает эскалацией кризиса на Украине

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Россия никогда не угрожала Германии эскалацией кризиса на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью газете Die Welt.

"По уважительным причинам я не сообщаю о переговорах, которые веду с российским президентом. Но вот что я могу сказать: сообщения, которые я читал о якобы имевших место угрозах в ходе этих переговоров, ложны", – заявил канцлер ФРГ.

Журналист газеты поинтересовался у Шольца, угрожал ли Владимир Путин эскалацией украинского конфликта. Канцлер Германии в ответ на это подчеркнул, что западные СМИ достаточно свободно трактуют официальные сообщения о переговорах между Россией и ФРГ.

Ранее Шольц заявил, что "Большая семерка" готова дать Киеву долгосрочные обещания в области безопасности, чтобы обеспечить Украине сохранность ее суверенитета и территориальной целостности.

Также канцлер отметил, что по-прежнему не признает легитимность референдумов о включении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.

До этого канцлер ФРГ заявил, что выступает за включение в состав Евросоюза Украины, Молдавии, Грузии и западнобалканских государств.



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