Во Франции главу Еврокомиссии назвали сумасшедшей из-за помощи Украине

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Французский политик, депутат Европарламента Флориан Филиппо назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен сумасшедшей из-за помощи Украине. Об этом он написал в своем Twitter.

"Урсула совершенно сошла с ума! Заприте ее! Полтора миллиарда в месяц для президента Украины Зеленского, <...> что составляет 18 миллиардов в год", – возмутился Филиппо.

По его словам, из-за таких дотаций самой Европе приходится жить в условиях дефицита и безработицы.

Ранее стало известно, что ЕС в ближайшее время намерен выделить 2 миллиарда евро финансовой помощи Украине. Планируется также создать специальный фонд, который позволит Киеву при необходимости закупать у Европы оборудование, необходимое для ведения боевых действий.

Евросоюз начал оказывать Киеву финансовую и военную помощь после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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