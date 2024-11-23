Володин заявил, что Байден хочет напоследок создать как можно больше проблем

Фото: 123RF/americanspirit

Президент США Джо Байден хочет напоследок создать как можно больше проблем тем, кто сегодня избрался и через несколько месяцев начнет отвечать за состояние дел в этой стране, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, Байден собирался остаться у власти и делал все для этого. Он добавил, что политика Владимира Путина была направлена на диалог – еще до начала событий он пытался предотвратить конфликт на Украине, многократно разговаривал об этом с Байденом, с президентом Франции Эммануэлем Макроном и с другими политиками.

Володин подчеркнул, что все они изначально были настроены на конфликт, сначала обманывали, потом сделали все для того, чтобы напряжение на Украине перешло в военные действия, где Россия противостоит НАТО.

"Ведь смотрите, те же ракеты, которые сейчас направлены в сторону нашей страны, они наводятся натовскими специалистами, запускаются натовскими военными, и спутниковые группировки – это также группировки стран НАТО. Там нет ничего украинского-то. Украинцам отведена роль просто расходного материала", – заявил Володин.

В связи с этим он считает важным сделать все, чтобы защитить безопасность РФ, достичь целей СВО, чтобы Украина стала неблоковой и демилитаризированной страной без нацистского режима. Политик добавил, что когда речь идет об ответе, Запад должен отдавать себе отчет и ясно прогнозировать ситуацию, что могут быть и последующие шаги.

21 ноября Владимир Путин заявил, что Россия оставляет за собой право наносить удары не только по целям на территории Украины, но и по объектам в странах, позволивших использовать свое оружие против нее. Президент подчеркнул, что Россия будет всегда готова ответить на действия Запада, хоть и предпочитает решать конфликты мирными средствами.

В ответ на удары Украины западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по военным объектам в Курской и Брянской областях Россия 21 ноября нанесла удар баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу "Южмаш" в Днепропетровске.

По словам Путина, таким образом прошло испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. Цель пуска ракеты была достигнута – все боевые блоки достигли объекта поражения.

"Орешник" атакует цели со скоростью от 2,5 до 3 километров в секунду. При использовании Россией таких систем мирных жителей Украины будут предупреждать и предлагать покинуть опасную зону, заявлял президент.