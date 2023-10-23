Посол РФ заявил, что ухудшение обстановки в Ливане создаст риски для 3,2 тыс россиян

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В Ливане находятся более 3,2 тысячи россиян, ухудшение обстановки в стране на фоне обстрелов израильской армией позиций движения "Хезболлах" создаст для них риски, сообщил посол РФ в Бейруте Александр Рудаков в эфире телеканала "Россия 24".

Он уточнил, что на учете консульского отдела российского посольства находятся 3 247 россиян, однако в реальности их значительно больше.

"Безусловно, наши соотечественники так же, как и рядовые ливанцы, переживают по поводу происходящего... Утверждать, что негативного сценария не будет, мы, конечно, не можем. И в этом случае определенные риски существуют и для наших граждан", – подчеркнул Рудаков.

Ранее власти США рекомендовали своим гражданам немедленно покинуть Ливан "в связи с непредсказуемой ситуацией в сфере безопасности". В Госдепе также рекомендуют американцам, которые решили не покидать Ливан, готовить планы на случай чрезвычайных ситуаций и продумать планы выезда, не зависящие от правительства США.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после нападения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии.

22 октября израильские власти приняли решение об эвакуации еще 14 населенных пунктов на границе с Ливаном.



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