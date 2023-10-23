Госдеп рекомендовал американцам покинуть Ливан в целях безопасности

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Власти США рекомендовали своим гражданам немедленно покинуть Ливан "в связи с непредсказуемой ситуацией в сфере безопасности". Об этом со ссылкой на заявление Госдепа сообщает ТАСС.

"Госдепартамент настоятельно рекомендует гражданам США воздержаться от поездок в Ливан. Мы рекомендуем гражданам США, находящимся в Ливане, принять соответствующие меры для того, чтобы покинуть страну, в настоящее время доступны коммерческие варианты", – указано в заявлении.

В госдепе также рекомендуют американцам, которые решили не покидать Ливан, готовить планы на случай чрезвычайных ситуаций и продумать планы выезда, не зависящие от правительства США.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после нападения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии.

22 октября израильские власти приняли решение об эвакуации еще 14 населенных пунктов на границе с Ливаном.



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