Литву и Румынию не допустили к заседанию СБ ООН по настоянию РФ

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Габон, который в этом месяце председательствует в СБ ООН, не допустил к участию в заседании по Украине представителей Литвы и Румынии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в международной организации.

Как пояснил собеседник агентства, на недопуске указанных государств настояла Россия. Дело в том, что в мероприятии и без того участвовало большое количество представителей стран Евросоюза. В частности, негодование по этому поводу в ходе заседание выразил постпред РФ при ООН Василий Небензя, который подчеркнул, что общую позицию этих стран мог выразить один представитель от ЕС.

Заседание СБ ООН, касающееся гуманитарной ситуации на Украине, прошло 21 октября. В нем приняли участие непосредственно члены данного международного органа, а также представители Словакии, Польши, Германии, Греции, Украины и Евросоюза.

В начале октября Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. За резолюцию голосовали 143 страны, против – пять, воздержались 35 стран.

Комментируя голосование, первый заместитель поспреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал его "демократией под дулом пистолета". По его словам, то была нечестная игра в сговоре с председателем Генассамблеи.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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