РФ распространила в СБ ООН письмо о ситуации на Каховской ГЭС

Фото: depositphotos/ognjen1234

Россия распространила в Совете Безопасности ООН сообщение с призывом предотвратить провокацию Украины на Каховской ГЭС. Об этом рассказал постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

По его словам, Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают гражданскую инфраструктуру своих бывших территорий. Кроме того, добавил Небензя, украинские бойцы в течение пяти месяцев наносят удары по Новой Каховке в Херсонской области.

"В сутки прилетает до 120 ракет, из которых большинство – американские HIMARS, причем украинцы нацеливают их специально на Каховскую дамбу с тем, чтобы пробить ее и вызвать тем самым повышение уровня воды, которое повлечет затопление близлежащих территорий", – приводит слова Небензи ТАСС.

Он пояснил, что в случае прорыва дамбы погибнуть могут тысячи мирных жителей и пострадать множество домов.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что населенные пункты, в которые придет вода после прорыва Каховской ГЭС, уже "четко рассчитаны". Он отметил, что в случае разрушения шлюзов вода поднимется на 1–1,5 метра.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!