В ХАМАС назвали принятую резолюцию СБ ООН по Газе недостаточной

Фото: depositphotos/gary718

Радикальное палестинское движение ХАМАС назвало принятую Совбезом ООН резолюцию по увеличению гуманитарной помощи жителям сектора Газа недостаточной. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на заявление группировки.

В ХАМАС добавили, что данная резолюция не отвечает требованиям катастрофической обстановки, которая сложилась в анклаве на сегодняшний день.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты заблокировали российскую поправку к резолюции Совета безопасности ООН с призывом к прекращению огня в секторе Газа. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал к срочному приостановлению военных действий в Газе, чтобы позволить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ.

Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит вести бои в секторе Газа до освобождения всех заложников и ликвидации движения ХАМАС. После уничтожения группировки Нетаньяху пообещал использовать власть для гарантии того, чтобы анклав больше не угрожал Израилю.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники израильских мирных жителей. Военнослужащие ЦАХАЛ в ответ на это начали операцию "Железные мечи".

Макрон предложил Западу воевать с ХАМАС