Пушков объяснил, можно ли считать Маска союзником России

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что американский предприниматель Илон Маск критикует власти США из собственных интересов, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Он подчеркнул, что действия Маска не меняют отношения России к возглавляемой им соцсети Twitter – этот сервис остается заблокированным в стране. Также Пушков не смог назвать предпринимателя союзником России.

"Все-таки у него были тексты в поддержку Украины. Я бы пока назвал его исключительно внутриамериканским феноменом. Но феноменом, который важен с точки зрения соотношения сил в глобальном интернет-пространстве. Здесь он способен сыграть важную роль", – считает сенатор.

В последние месяцы Маск стал чаще высказываться на политические темы. В частности, он назвал вероятный сценарий решения конфликта на Украине. Американский миллиардер считает, что поспособствовать решению украинского конфликта может достижение компромисса по Крыму.

В начале недели Маск опубликовал опрос, в котором спросил у пользователей, стоит ли ему покинуть пост главы Twitter. Большинство пользователей проголосовали за его увольнение. В опросе приняли участие более 17,5 миллиона респондентов.

После он заявил, что уйдет с поста гендиректора Twitter после того, как найдет кого-нибудь "достаточно глупого, кто согласится на эту работу". Он также сообщил, что будет руководить командами программного обеспечения и серверов.

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