Командир "Ахмата" сообщил о продвижении российских военных в районе Соледара

Фото: телеграм-канал "Kadyrov_95"

Бойцы спецназа "Ахмат" продвинулись в районе Соледара в Донецкой Народной Республике, сообщил командир подразделения, помощник главы Чечни Апты Алаудинов.

"Ежедневно они (бойцы спецназа. – Прим. ред.) продвигаются и выбивают противника с позиций. Ежедневно мы у них отвоевываем очень хорошие участки", – приводит слова офицера РИА Новости.

Накануне в министерстве обороны РФ сообщили, что ВС России достигли новых высот и рубежей на донецком направлении. Российская армия нейтрализовала более 80 солдат ВСУ, разбила один танк, три боевые машины пехоты и четыре автомобиля украинской армии.

Ранее в этот день офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что мобилизованные солдаты ВСУ начали массово убегать со своих ранее занимаемых позиций в районе Соледара.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВС РФ продолжили активное наступление на донецком направлении – Минобороны

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