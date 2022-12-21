13:21Политика
ВС РФ заняли новые высоты и рубежи на донецком направлении – Минобороны
Фото: телеграм-канал ''Минобороны России''
Вооруженные силы России достигли на донецком направлении новых высот и рубежей. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.
"На донецком направлении в ходе наступательных действий российскими войсками заняты новые господствующие высоты и рубежи", – говорится в сообщении.
По данным российского оборонного ведомства, в ходе выполнения задач спецоперации армия РФ нейтрализовала более 80 солдат украинских войск. Помимо этого, на донецком направлении ВС РФ разбили один танк, три боевые машины пехоты и четыре автомобиля украинской армии.
До этого под Харьковом ВС РФ ликвидировали источник снабжения нефтью украинской техники. Объект располагался вблизи Артемовска. В ходе боевых действий было нейтрализовано до 60 военнослужащих Украины.
Ранее в ДНР были сбиты три украинских самолета и два вертолета. В числе воздушных средств оказались два МиГ-29, Су-25 и два Ми-8.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!