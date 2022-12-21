ВС РФ заняли новые высоты и рубежи на донецком направлении – Минобороны

Фото: телеграм-канал ''Минобороны России''

Вооруженные силы России достигли на донецком направлении новых высот и рубежей. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

"На донецком направлении в ходе наступательных действий российскими войсками заняты новые господствующие высоты и рубежи", – говорится в сообщении.

По данным российского оборонного ведомства, в ходе выполнения задач спецоперации армия РФ нейтрализовала более 80 солдат украинских войск. Помимо этого, на донецком направлении ВС РФ разбили один танк, три боевые машины пехоты и четыре автомобиля украинской армии.

До этого под Харьковом ВС РФ ликвидировали источник снабжения нефтью украинской техники. Объект располагался вблизи Артемовска. В ходе боевых действий было нейтрализовано до 60 военнослужащих Украины.

Ранее в ДНР были сбиты три украинских самолета и два вертолета. В числе воздушных средств оказались два МиГ-29, Су-25 и два Ми-8.



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