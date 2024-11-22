Лукашенко предоставил убежище польскому экс-судье Шмидту

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом предоставил убежище бывшему польскому судье Томашу Шмидту. Об этом сообщила пресс-служба лидера страны.

Лукашенко также подписал указ о приеме Шмидта в гражданство.

"Президентом предоставлено убежище в Белоруссии Томашу Шмидту, преследуемому по политическим мотивам в Польше", – уточнила пресс-служба.

Шмидт обратился к белорусской стороне с просьбой о защите в мае. Опека республики потребовалась на фоне его несогласия с политикой Польши в отношении России и Белоруссии. Шмидт заявил, что Вашингтон и Лондон могут привести Варшаву к войне.

После этого польская прокуратура возбудила уголовное дело против Шмидта. СМИ писали, что его могут лишить свободы на срок от восьми лет до пожизненного.

Уехавшего из страны Шмидта освободили от должности. Бывший судья признался, что хотел бы получить белорусское гражданство с сохранением польского.

В июне Окружной суд Варшавы предоставил европейский ордер на арест Шмидта, которого подозревают в шпионаже.

