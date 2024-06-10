Суд в Варшаве выдал ордер на арест экс-судьи Шмидта

Фото: телеграм-канал "Tomasz Szmydt/ Томаш Шмидт"

Окружной суд Варшавы предоставил европейский ордер на арест бывшего польского судьи Томаша Шмидта. Национальная прокуратура Польши написала об этом в социальной сети X.

В публикации надзорного ведомства уточняется, что Шмидта подозревают в шпионаже.

Ранее Шмидт обратился к белорусской стороне с просьбой о защите. Опека республики потребовалась на фоне его несогласия с политикой Польши в отношении РФ и Белоруссии. Шмидт заявил, что Вашингтон и Лондон могут привести Варшаву к войне.

После этого польская прокуратура возбудила уголовное дело против Шмидта. СМИ писали, что его могут лишить свободы на срок от восьми лет до пожизненного.

Уехавшего из страны Шмидта освободили от должности. Бывший судья признался, что хотел бы получить белорусское гражданство с сохранением польского.