В Раде заявили, что Украине нечем ответить на применение Россией "Орешника"

Фото: depositphotos/rospoint.ukr.net

Депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что Украине нечем ответить на применение Россией ракетной системы средней дальности "Орешник". Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The New York Times.

"Нам нечем ответить на этот тип вооружения", – отметил Костенко.

Ранее Владимир Путин заявил, что дальнобойное оружие западного производства ATACMS и Storm Shadow было использовано Вооруженными силами Украины (ВСУ) 19 и 21 ноября во время ударов по военным объектам в Курской и Брянской областях.

В ответ Россия нанесла по заводу "Южмаш" в Днепропетровске удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Она получила название "Орешник" и стала в том числе ответом на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности.

Между тем директор проекта противоракетной обороны в CSIS Том Карако заявил, что от удара ракеты "Орешник" будет трудно защититься. По словам военного эксперта, кадры взрыва указывают на то, что новое оружие оснащено боеголовкой с разделяющейся головной частью индивидуального наведения.

"Орешник" атакует цели со скоростью от 2,5 до 3 километров в секунду. При использовании Россией таких систем мирных жителей Украины будут предупреждать и предлагать покинуть опасную зону, заявлял Путин.