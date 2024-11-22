Депутат Шеремет предложил перекрасить Пентагон в "цвет дурдома"

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Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предложил перекрасить здание Пентагона в желтый цвет по аналогии с психиатрической лечебницей, передает РИА Новости.

Он назвал сумасшествием заявление представителя Минобороны США об обмене ядерными ударами, подчеркнув, что Пентагон своими высказываниями обрел статус полноценного дурдома.

По словам Шеремета, горячие головы в США должны помнить, что в случае ядерного удара на грань выживания будет поставлено все человечество.

Ранее контр-адмирал Томас Бьюкенен сообщил, что силы стратегического сдерживания США находятся в состоянии полной боеготовности. Он также допустил такой обмен ядерными ударами, при котором США сохранят часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания противников.

Тем не менее в Пентагоне призвали американские власти вести диалог с Россией, Китаем и Северной Кореей, чтобы предотвратить угрозу ядерной войны.

В свою очередь, Россия занимает ответственную позицию, чтобы не допустить ядерного конфликта, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, это отражено в ее доктрине.