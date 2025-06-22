CNN: Иран уменьшил запуски ракет по Израилю из-за смены стратегии

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Власти Ирана в рамках смены военной стратегии сократили число ракетных запусков по территории Израиля. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного иранского чиновника.

Он уточнил, что вместо массовых ударов, которые применялись ранее, Тегеран теперь будет производить более точечные атаки современными высокоточными ракетами. Они будут направлены на ключевые военные объекты и центры обеспечения безопасности.

По словам чиновника, одна из таких ракет недавно успешно преодолела систему ПВО, в которую входят несколько американских комплексов и израильские "Железный купол" и "Праща Давида".

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла после того, как 13 июня Израиль атаковал военные объекты Ирана. В ответ Тегеран ударил по израильской территории.

Власти Ирана подчеркивали, что удары по израильской территории прекратятся только после того, как Израиль будет "наказан" и выплатит репарации исламской республике. В Тегеране также заверили, что республика даст отпор любой стране, которая захочет вмешаться в конфликт и будет вести боевые действия на стороне Израиля.

По информации СМИ, Иран рассматривает возможность нанесения удара по ядерному исследовательскому центру, который находится в израильском городе Димона. Это может произойти, если конфликт перейдет "на новый уровень".