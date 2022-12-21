Главу Счетной палаты РФ могут назначить в начале весенней сессии парламента

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Глава Счетной палаты РФ может быть назначен в начале весенней сессии парламента, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она подчеркнула, что на данный момент идут консультации по этому вопросу, поступает много предложений. При этом конкретные фамилии Матвиенко называть не стала.

"Мы не торопимся. Это тот случай, когда нельзя ошибиться, когда нужно принять ответственное решение и направить, как и положено в соответствии с законом, три кандидатуры на рассмотрение президенту", – сказала спикер Совфеда.

25 ноября СМИ сообщили об уходе Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты.

Сам Кудрин подтвердил эту информацию 29 ноября, когда в Совфед поступило представление Владимира Путина о его освобождении от должности.

Кудрина официально отстранили от работы в СП 30 ноября. За это решение проголосовал 151 сенатор, еще один политик воздержался. Кудрин после этого вышел на работу в "Яндекс".

Кудрин досрочно освобожден от должности главы Счетной палаты

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