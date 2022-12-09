Фото: телеграм-канал "Алексей Кудрин"

Экс-глава Счетной палаты Алексей Кудрин вышел на работу в "Яндекс". Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Кудрин опубликовал там фото своего рабочего пропуска с подписью: "Первый день на новой работе!"

Об уходе Кудрина из Счетной палаты СМИ написали 25 ноября. Отмечалось, что он перейдет на новую работу в "Яндекс" до Нового года.

Сам же Кудрин подтвердил эту информацию 29 ноября, когда в Совфед поступило представление Владимира Путина о его освобождении от должности.

Кудрина официально отстранили от работы в СП 30 ноября. За это решение проголосовал 151 сенатор, еще один политик воздержался.



Кудрин досрочно освобожден от должности главы Счетной палаты

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