Гендиректор ВОЗ Гебрейесус провел ночь в больнице после саммита G20

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус провел ночь в больнице в Рио-де-Жанейро из-за недомогания после саммита G20, передает портал G1.

Гебрейесуса привезли в больницу вечером 20 ноября с жалобами на рвоту и головную боль. Уже к утру 21 ноября он был выписан.

Ранее СМИ сообщали, что президент Парагвая Сантьяго Пенья покидал встречу G20 на скорой помощи. Он жаловался на боль в груди.

Саммит G20 прошел с 18 по 19 ноября. Глава МИД Сергей Лавров возглавлял российскую делегацию по поручению Владимира Путина, который не посетил конференцию. По словам президента, такое решение он принял, чтобы не срывать мероприятие из-за сложившейся вокруг России ситуации.

Лавров заявил, что в результате саммита были достигнуты "очень позитивные результаты" и "весомые договоренности". Одной из них министр назвал инициативу Бразилии создать Глобальный альянс по борьбе с голодом и бедностью.