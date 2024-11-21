21 ноября, 16:48Политика
Гендиректор ВОЗ Гебрейесус провел ночь в больнице после саммита G20
Фото: AP Photo/Ajit Solanki
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус провел ночь в больнице в Рио-де-Жанейро из-за недомогания после саммита G20, передает портал G1.
Гебрейесуса привезли в больницу вечером 20 ноября с жалобами на рвоту и головную боль. Уже к утру 21 ноября он был выписан.
Ранее СМИ сообщали, что президент Парагвая Сантьяго Пенья покидал встречу G20 на скорой помощи. Он жаловался на боль в груди.
Саммит G20 прошел с 18 по 19 ноября. Глава МИД Сергей Лавров возглавлял российскую делегацию по поручению Владимира Путина, который не посетил конференцию. По словам президента, такое решение он принял, чтобы не срывать мероприятие из-за сложившейся вокруг России ситуации.
Лавров заявил, что в результате саммита были достигнуты "очень позитивные результаты" и "весомые договоренности". Одной из них министр назвал инициативу Бразилии создать Глобальный альянс по борьбе с голодом и бедностью.
Итоговую декларацию приняли на саммите G20 в Рио-де-Жанейро