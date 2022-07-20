Ранил Викремесингхе стал новым президентом Шри-Ланки

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Парламент Шри-Ланки избрал президентом страны исполняющего обязанности главы государства Ранила Викремесингхе, заявил генеральный секретарь парламента Дхаммика Дасанаяке.

"По результатам голосования восьмым президентом Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка избран Ранил Викремесингхе", – цитирует его РИА Новости.

Ранее президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подал в отставку. Он отправил спикеру парламента письмо по электронной почте после приземления в Сингапуре, куда прибыл с Мальдивских островов. До этого он назначил исполняющим обязанности главы государства премьер-министра Ранила Викрамасингхе.

Шри-Ланка испытывает тяжелейший за последние более чем 70 лет экономический кризис. На этом фоне страна уже объявила дефолт по внешнему долгу, а в конце июня запретила продажу топлива частным лицам.

В мае на острове произошли столкновения между сторонниками и противниками ушедшего в отставку правительства Раджапаксы, который на тот момент занимал пост премьер-министра. А уже в начале июля Раджапакса известил премьер-министра страны Ранила Викрамасингхе о намерении покинуть президентский пост.

