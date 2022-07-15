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Москва 24

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В мире

15 июля, 23:02

Почта Шри-Ланки прекратила прием посылок и писем в США, Нидерланды, Израиль и РФ – СМИ

за рубежом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Почта Шри-Ланки перестала принимать все почтовые отправления в Соединенные Штаты, Нидерланды, Израиль и РФ, сообщает Daily Mirror со ссылкой на Почтовый департамент.

Данное решение было принято из-за приостановки и ограничения полетов на Шри-Ланку в связи с топливным кризисом.

По словам главного почтмейстера Шри-Ланки, на данный момент ведутся переговоры с зарубежными авиаперевозчиками о возобновлении почтовых перевозок по данным направлениям.

В свою очередь, глава Почтового департамента Ранджит Арияратне сообщил, что из-за дефицита топлива произошла задержка в работе почтовых перевозок и внутри государства.

Шри-Ланка испытывает тяжелейший за последние более чем 70 лет экономический кризис. На этом фоне страна уже объявила дефолт по внешнему долгу, а в конце июня запретила продажу топлива частным лицам.

В мае на острове произошли столкновения между сторонниками и противниками ушедшего в отставку правительства Раджапаксы, который на тот момент занимал пост премьер-министра. А уже в начале июля Раджапакса известил премьер-министра страны Ранила Викрамасингхе о намерении покинуть президентский пост.

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