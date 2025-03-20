Инаугурация Лукашенко пройдет 25 марта

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Церемония инаугурации избранного президента Белоруссии Александра Лукашенко состоится 25 марта. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на Центральную избирательную комиссию.

Как подчеркнули в ЦИК, согласно конституции страны, присяга главы государства проходит в торжественной обстановке в присутствии членов президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов нижней и верхней палат парламента, судей Конституционного и Верховного судов не позднее двух месяцев со дня избрания лидера Белоруссии.

Выборы президента Белоруссии завершились 26 января. По словам Лукашенко, голосование прошло на высоком организационном уровне и без потрясений.

ЦИК страны официально утвердил победу Лукашенко 3 февраля. По данным комиссии, он получил 86,82% голосов.

В этот же день правительство Белоруссии ушло в отставку. Постановление о сложении полномочий подписал и премьер-министр государства Роман Головченко.

