Доверенное лицо Сергея Собянина Никита Нагорный провел встречу с москвичами

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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, являющийся доверенным лицом Сергея Собянина, провел встречу с жителями Москвы в общественном штабе, который находится на улице Покровке.

"Я раньше часто бывал на международных стартах, мы разговаривали про развитие спорта в разных странах. Сегодня такое ощущение, будто Москва № 1 в развитии спорта в мире. Хочется, чтобы на этом не останавливались, развивались", – сказал он.

Нагорный отметил, что в последнее время уличный спорт становится все более востребованным в столице, так как он доступен для всех. По его словам, почти в каждом районе города можно увидеть новые современные спортивные площадки, а если их нет, то они будут установлены в ближайшее время.

Спортсмен подчеркнул, что красивые, комфортные и оборудованные площадки побуждают москвичей заниматься спортом.

"Даже я, как профессиональный спортсмен, который имеет по две тренировки в день, иногда захожу посмотреть спортивные площадки. <…> Москва полностью закрывает все потребности, которые могут быть у спортсмена, как и у профессионального, у меня", – подчеркнул он.

Нагорный отметил, что в данный момент спорт в столице интегрируется везде, наблюдается рост не только спортивных зон на территории города, но и тренеров, специалистов из этой сферы, а также мастер-классов.

"Больше уличных площадок, больше тренеров, специалистов, мастер-классов, которые проводятся именно на улице, на спортивных площадках. В этом плане, могу сказать, работа на развитие спорта и привлечение новых спортсменов", – сказал он.

Спортсмен подчеркнул важность создания и проведения крупных спортивных мероприятий в Москве. Многие люди размышляют о начале занятий спортом, а подобные мероприятия позволяют встроить его в жизнь москвичей.

"200 тысяч человек приняли участие в 100-летии московского спорта в "Лужниках". Это показатель невероятный, не может не радовать. Хочется, чтобы было больше таких мероприятий", – пояснил олимпийский чемпион.

В данный момент в Москве живут порядка 119 тысяч спортсменов, а в каждом округе города есть комплексные спортивные школы, которые позволяют людям попробовать свои силы в различных видах спорта, рассказал Нагорный.

"В основном все виды спорта можно найти в каждом районе Москвы. Дети могут пройти спортивное тестирование и записаться в секции онлайн через городской портал mos.ru", – добавил спортсмен.

Также на территории Москвы действует порядка 30 тысяч зон для занятий спортом, среди них, по словам олимпийского чемпиона, 9 тысяч – это спортплощадки и поля, более 8 тысяч – спортзалы, почти 5 тысяч – тренажерные городки и около 1,5 тысячи бассейнов. По программе "Мой район" в том числе продолжается обустройство новых объектов в пешей доступности.

"В Москве реализуется множество проектов для жителей с возможностью бесплатного участия. Это проекты "Мой спортивный район", регулярные тренировки рядом с домом, занятия проводятся на спортивных дворовых площадках, воркаут-зонах, парках, катках, а летом на крышах районных центров. Все эти занятия происходят с профессиональными тренерами", – резюмировал он.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



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