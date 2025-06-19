19 июня, 23:36Политика
Медведев предупредил о повторе Чернобыля из-за атак на ядерные объекты
Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в свете эскалации конфликта на Ближнем Востоке предупредил, что атаки на ядерные объекты могут привести к повторению трагедии Чернобыля.
"Все, даже министр обороны Израиля с его громкими заявлениями о судьбе (верховного лидера Ирана Али. – Прим. ред.) Хаменеи, должны понимать, что атаки на ядерные объекты чрезвычайно опасны и могут привести к повторению чернобыльской трагедии", – написал Медведев в соцсети X.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла после того, как 13 июня Израиль атаковал военные объекты Ирана. В ответ вторая сторона ударила по территории первой.
Иранские власти подчеркнули, что удары по Израилю прекратятся только после того, как тот будет "наказан" и выплатит репарации Исламской Республике.
В свою очередь, израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что свержение правительства Ирана не является целью операции его страны, но может стать ее результатом. По его словам, это является "делом иранского народа".
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