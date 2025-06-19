Медведев предупредил о повторе Чернобыля из-за атак на ядерные объекты

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в свете эскалации конфликта на Ближнем Востоке предупредил, что атаки на ядерные объекты могут привести к повторению трагедии Чернобыля.

"Все, даже министр обороны Израиля с его громкими заявлениями о судьбе (верховного лидера Ирана Али. – Прим. ред.) Хаменеи, должны понимать, что атаки на ядерные объекты чрезвычайно опасны и могут привести к повторению чернобыльской трагедии", – написал Медведев в соцсети X.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла после того, как 13 июня Израиль атаковал военные объекты Ирана. В ответ вторая сторона ударила по территории первой.

Иранские власти подчеркнули, что удары по Израилю прекратятся только после того, как тот будет "наказан" и выплатит репарации Исламской Республике.

В свою очередь, израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что свержение правительства Ирана не является целью операции его страны, но может стать ее результатом. По его словам, это является "делом иранского народа".