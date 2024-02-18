Приказ Сырского об оставлении Авдеевки вышел спустя сутки после бегства ВСУ – МО РФ

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Приказ главнокомандующего ВСУ Александра Сырского об оставлении Авдеевки был выпущен только спустя сутки после начавшегося неконтролируемого бегства украинских войск из этого города. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что в данный момент российские бойцы проводят окончательную зачистку Авдеевки от противника, а также блокируют украинские подразделения, засевшие на местном коксохимическом комбинате.

"Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от террористических ударов преступного киевского режима", – отметил представитель Минобороны.

В ночь на 17 февраля Сырский объявил о выводе украинских войск из Авдеевки. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что такие меры были приняты для сохранения жизни солдат.

Тем не менее еще в четверг, 15 февраля, некоторые украинские военные сообщали изданию The Washington Post, что частичный отход ВСУ из Авдеевки уже начался.

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