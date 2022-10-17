РФ направит до 170 танков и около ста орудий в Белоруссию

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Россия направит в Белоруссию в рамках развертываемой группировки войск около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и минометов. Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

На своей странице в Twitter он также написал, что всего в страну должны прибыть до 9 тысяч военнослужащих.

Ранее сообщалось, что в Белоруссию прибыли первые эшелоны с российскими военными из состава совместной группировки войск.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия развернут совместную региональную группировку войск на западных границах Союзного государства. Формирование такой группировки уже начато по распоряжению белорусского лидера.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Около 9 тыс военных РФ войдут в состав региональной группировки войск в Белоруссии

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