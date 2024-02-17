В посольстве РФ заявили МИД Великобритании о неприемлемости вмешательства в дела страны

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Советник-посланник российского посольства в Лондоне был вызван в МИД Великобритании 16 февраля. В связи с этим Москва подчеркнула неприемлемость попыток вмешательства в дела страны, сообщается на сайте диппредставительства.

"В ходе встречи британская сторона озвучила ряд предвзятых и оторванных от реальности оценок ситуации, связанной со смертью Алексея Навального (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), а также попыталась без всяких на то оснований возложить на российские власти ответственность", – говорится в сообщении.

Для РФ очевидны конфронтационные цели, которые преследует истеблишмент Великобритании, занимаясь распространением антироссийских сведений до официального установления обстоятельств случившегося, указало посольство.

В ведомстве добавили, что у Москвы появилось много вопросов к Лондону, в частности по теме отравления Навального в 2020 году.

О смерти Навального в исправительной колонии № 3 стало известно днем 16 февраля. Он почувствовал себя плохо после прогулки и практически сразу потерял сознание. Врачи пытались реанимировать Навального, однако вскоре политик скончался.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Владимиру Путину доложили об инциденте. Он добавил, что медики выяснят причину смерти.

На фоне произошедшего спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что вина за смерть Навального лежит на тех, кто ввел более 19 тысяч санкций против РФ, кто проигрывает конфликт на Украине, кто не поддерживает собственное население, кто хочет захватить золотовалютные ресурсы России и кто хочет уничтожить государство.

Алексей Навальный умер в колонии в ЯНАО