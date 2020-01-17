В Совфеде оценили заявление Shell о поддержке "Северного потока – 2"

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Фото: ТАСС/Stefan Sauer/dpa
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров оценил заявление компании Shell, который поддержал "Северный поток –2" и назвал его очень важным проектом для энергобезопасности в Европе, сообщает RT.
По его словам, бизнес понимает, что политика в данном случае мешает и не дает развиваться.
"Это потому, что навязывается дорогой сжиженный газ из Америки и теряются нормальные справедливые условия для бизнеса. Об этом уже высказалась Меркель, выразив свое крайне негативное отношение", – подчеркнул Джабаров.
Он уверен, что такие заявления постепенно последуют и от других сторон. "Австрия также высказалась против дискриминации "Северного потока – 2". Потому что, по сути, американцы лезут в дела, к которым не имеют никакого отношения, – в дела Европы и европейской промышленности и энергетики", – добавил сенатор.
Ранее компания Shell заявила, что, несмотря на санкции США, поддерживает проект "Северный поток – 2", поскольку считает, что он очень важен для энергобезопасности Европы.
Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг раскритиковал американские санкции против "Северного потока – 2". Он назвал их неприемлемыми. Глава МИД подчеркнул, что трубопровод способствует диверсификации энергоснабжения Европы и при этом не ущемляет интересы Украины.
Санкции США в отношении газопровода "Северный поток – 2" начали действовать 21 декабря 2019 года. Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год, который среди прочего вводит ограничения против газопроводов.
В Кремле подобные шаги Штатов расценивают как пример недобросовестной конкуренции. И. о. министра экономического развития России Максим Орешкин назвал американские санкции проблемой для всего мира.
"Северный поток – 2" пройдет по территориям Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. Мощность объекта после запуска достигнет порядка 55 миллиардов кубометров газа в год.
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