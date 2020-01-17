Украинский самолет был сбит Ираном непреднамеренно — Лавров

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Иран сбил украинский самолет в небе над Тегераном непреднамеренно. Такое заявление сделал исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что трагедия стала результатом человеческой ошибки. "Я никого не хочу оправдывать. То, что это было непреднамеренно, думаю, все уже поняли", – цитирует его "Интерфакс".

Самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В катастрофе погибли 176 человек – граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады, Украины, Великобритании и Швеции.

Изначально рассматривались версии, связанные в неисправностью систем лайнера. Позднее иранский КСИР взял на себя полную ответственность за катастрофу. Глава МИД страны Джавад Зариф заявил, что лайнер сбили случайно в результате "человеческой ошибки". По его словам, системы ПВО приняли воздушное судно за крылатую ракету.

Иран также указал на вину США в катастрофе с Boeing 737. Командующий военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде отметил, что инцидент явился следствием агрессивных действий США в регионе.

Позднее Верховная рада Украины приняла заявление, в котором потребовала от Ирана официальных извинений и компенсаций за уничтожение пассажирского самолета.

